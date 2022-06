Tyson Fury | “Vorrei un incontro di boxe con The Rock”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 giugno 2022)si è recentemente ritirato dal pugilato professionistico, dopo la vittoria contro Dillan Whyte. In seguito, ha suggerito diverse volte un suo ritorno in WWE per scontrarsi con Drew McIntyre: i due parlano della cosa sui social media ormai da qualche anno.ha parlato con Good Morning Britain, dicendo di voler combattere due incontri d’esibizione nonostante il ritiro. Da Mikea Theha detto: “Non si tratta di incontri fra professionisti, è puro intrattenimento. Nulla di più e nulla di meno. La differenza è che in un’esibizione non stai lottando per vincere, sei lì per divertirti e fare uno show per i fan. Puoi lottare contro pugili ritirati, celebrità, chiunque tu voglia. Iolottare contro Mike, ...