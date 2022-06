Torna dal 16 al 19 giugno “Ferrara Sotto le Stelle”, il programma completo (Di mercoledì 15 giugno 2022) foto di Gabriele GiussaniFerrara – Quattro giorni di concerti imperdibili in una location rinnovata e perfetta per accogliere un pubblico attento e variegato, pronto a farsi comunità. Torna dal 16 al 19 giugno “Ferrara Sotto le Stelle”, la storica rassegna che da oltre un quarto di secolo presenta al pubblico italiano i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Dopo il successo dello scorso anno al Parco Massari in una veste da boutique festival, Ferrara Sotto le Stelle, giunta alla sua ventiseiesima edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini, continua il percorso di attraversamento e abitazione della città e nel 2022 si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 giugno 2022) foto di Gabriele Giussani– Quattro giorni di concerti imperdibili in una location rinnovata e perfetta per accogliere un pubblico attento e variegato, pronto a farsi comunità.dal 16 al 19le”, la storica rassegna che da oltre un quarto di secolo presenta al pubblico italiano i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Dopo il successo dello scorso anno al Parco Massari in una veste da boutique festival,le, giunta alla sua ventiseiesima edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini, continua il percorso di attraversamento e abitazione della città e nel 2022 si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, ...

