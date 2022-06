Scudetto Dilettanti | Giugliano sconfitto ai rigori | trionfa la Recanatese

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggibonsi – Termina ai calci di rigore il sognodel. I campani sono stati sconfitti dallanella finale giocata a Poggibonsi al termine di una serie di penalty disastrosa per entrambe le squadre. Decisivo, per i gialloblu, l’errore di Cerone al quinto tentativo. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1, con le due reti segnate entrambe a inizio ripresa. Al vantaggio dellaal 3? del secondo tempo: cross dal fondo respinto da Baietti, sul pallone arriva Sbaffo che da pochi passi non sbaglia e insacca. Al 7? la risposta delcon Scaringella che rimette le cose a posto. La lotteria deipremia i giallorossi che potranno giocare il prossimo campionato di serie C con locucito ...

In Italia spazio alla Serie D che propone alle ore 17 la finale, titolo di Campione d'Italia, tra Recanatese e Giuliano. In campo nel neutro di Poggibonsi con la squadra di casa nostra per poter assistere allo scontro che assegna il titolo di Campione Italiano, alla ricerca di un altro risultato storico dopo il primo posto nel girone B della poule. ROMA. Oggi si chiude la lunghissima stagione 2021/22 in Serie D con la Finale Poule Scudetto tra Recanatese e Giugliano.