Roberta Giallo approdata in quest’epoca come una naufraga chiede a Marina Tonini se è un’aliena

(Di mercoledì 15 giugno 2022)live al Premiato Circo Volante del Barone Rossofrequenta abitualmente il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, soprattutto perché è un’artista decisamente brava e versatile. In occasione della pubblicazione dell’album “Canzoni da museo” è venuta a raccontarlo e ad esibirsi, accompagnata da Enrico Dolcetto. Ha cantato e suonato: “Fossi stato allevato dalle scimmie”, “È questo andare che non è andare” e “Approdato inun naufrago”. L’album “Canzoni da museo” vede poesie di autori prestigiosi cheha musicato. Nel dettaglio, Roberto Roversi (di cui è importante la lunga collaborazione con Lucio Dalla) ha scritto: “Acqua Acqua Acqua di Sicilia”, “Il Canto Della Lavatrice” e “Parole” ...

Venerdì 17 giugno a CASTEL BOLOGNESE (RA) , come anteprima del MEI " Meeting delle Etichette Indipendenti e in occasione della Festa della Musica, porterà sul palco del Molino Scodellino (Via Canale, 7) " Omaggio a Lucio Dalla " , uno spettacolo omaggio al cantautore bolognese.