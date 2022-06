Quale futuro per il Pd di Enrico Letta: coi grillini o con Calenda? (Di mercoledì 15 giugno 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Coi grillini","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Con Calenda e centro","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuno dei due","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Coi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Cone centro","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuno dei due","index":2}

Pubblicità

VespaioIl : @reportrai3 Fare queste indagini è utile come scegliere quale palla mettere nella morsa. Meglio pensare al futuro i… - astone_silvia : RT @BrescianiWalter: @gbarbacetto I cittadini invece della 'rabbia' hanno un modo potentissimo di cambiare l'Italia! Votare per politici no… - MIannucci80 : RT @FEDERLAZIO: #Bankitalia #EconomiadelLazio Il Pil nel Lazio nel 2021 è cresciuto del 6,3% in linea con il Pil nazionale (+6,6%), ma rima… - Balu875651831 : RT @BrescianiWalter: @gbarbacetto I cittadini invece della 'rabbia' hanno un modo potentissimo di cambiare l'Italia! Votare per politici no… - RaffaellaP6 : RT @AnnamariaVaresi: @IlariaBifarini Io non ho fatto neanche la prima ma posso dirti che ne conosco di gente che farebbero 4 e 5 vax in nom… -