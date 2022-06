Prodi: “Lega a Mosca? Gita di piacere” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se i leghisti vanno a Mosca è una Gita di piacere. Queste cose solo in Italia…”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. La Russia “fa una gara a perdita zero, tanto non ci rimette” nulla. “Trovo assolutamente normale che faccia così”, incoraggiando le eventuali missioni di leader politici europei. La verità, aggiunge, è che, a prescindere dalle iniziative individuali, finché non si metteranno d’accordo “americani e cinesi, la guerra in Ucraina non finisce”. E’ alla Cina che bisogna guardare, perché Pechino “cresce di una Russia all’anno”, conclude Prodi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se i leghisti vanno aè unadi. Queste cose solo in Italia…”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Romano, all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. La Russia “fa una gara a perdita zero, tanto non ci rimette” nulla. “Trovo assolutamente normale che faccia così”, incoraggiando le eventuali missioni di leader politici europei. La verità, aggiunge, è che, a prescindere dalle iniziative individuali, finché non si metteranno d’accordo “americani e cinesi, la guerra in Ucraina non finisce”. E’ alla Cina che bisogna guardare, perché Pechino “cresce di una Russia all’anno”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

