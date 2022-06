“Ma non è normale”. Alberto Matano, nuova polemica (vip) dopo le nozze con Riccardo Mannino (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alberto Matano, critiche per il matrimonio. Ancora una volta, le nozze del conduttore televisivo de La Vita in diretta sono state messe nel mirino. Stavolta a contestare l’unione con Riccardo Mannino è stato tra l’altro un personaggio famoso, un attore per la precisione, che ha scatenato polemiche attraverso i social network. E diversi giornali e siti hanno ripreso le sue dichiarazioni, tra cui Il Fatto Quotidiano e TvBlog. Parole che sicuramente avranno creato malumori anche nel presentatore. A proposito di Alberto Matano e delle critiche per il matrimonio, il prete Don Marco Pozza aveva detto: “Voglio mandare un grande abbraccio e una preghiera per il mio amico Alberto Matano nel giorno della loro unione civile”. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022), critiche per il matrimonio. Ancora una volta, ledel conduttore televisivo de La Vita in diretta sono state messe nel mirino. Stavolta a contestare l’unione conè stato tra l’altro un personaggio famoso, un attore per la precisione, che ha scatenato polemiche attraverso i social network. E diversi giornali e siti hanno ripreso le sue dichiarazioni, tra cui Il Fatto Quotidiano e TvBlog. Parole che sicuramente avranno creato malumori anche nel presentatore. A proposito die delle critiche per il matrimonio, il prete Don Marco Pozza aveva detto: “Voglio mandare un grande abbraccio e una preghiera per il mio amiconel giorno della loro unione civile”. E ...

matteosalvinimi : Non è normale un Paese in cui nel 2022 un papà debba pregare che alla figlia non succeda nulla su un treno. Mi imma… - marattin : Guido fammi capire. Con inflazione al 7%, decidere di innalzare i tassi (che sono a zero da 8 anni) per la prima vo… - _lukainter_ : Comunque a chi dice che #Inzaghi non giocherà mai con #Dybala, #Lautaro e #Lukaku titolari rispondo subito dicendo:… - revelation22_20 : RT @CathVoicesITA: È normale che un #trivaccinato sia positivo e contagi? Il medico del lavoro: non è normale Ho visto positivi vaccinati… - festyles28 : Non sono normale comunque sto aspettando che esca la mia pagella sono in macchina e mi sto immaginando che accanto a me ci sia harry.. -