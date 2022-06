Luxuria | “Con Meloni siglammo ‘patto dello shampoo' ”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – L’ex deputata Vladimirsvela il “patto” che ha siglato con Giorgiaall’interno di un salone di bellezza nel 2016. Il compromesso storico, raccontato dain un’intervista a mowmag.com, riguarda un tweet che scrisse quando la leader di Fratelli d’Italia era in dolce attesa della primogenita: “Auguri e figli Trans”, per il quale Giorgiasi offese parecchio. Diatriba che si risolse sulle sedie del coiffeur, come ha raccontato Vladimiral magazine lifestyle di Am Network: “Eh già, andavamo dallo stesso parrucchiere e proprio in quella sede ci siamo chiarite riguardo al mio tweet.ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per ...