Internet Explorer | addio al browser che è diventato un meme

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022)chiude ufficialmente i battenti oggi, 15 giugno 2022. Ildi Microsoft che èunonline non sarà più accessibile su Windows 10, al suo posto sarà reindirizzato a Microsoft Edge.ufficiale a, ilche verrà ricordato come il più lento della storia Il mondo online dice, che rimarrà sicuramente nelle menti di molti come ildelpiù lento della storia.infatti è sempre stato associato a qualcosa o qualcuno perennemente in ritardo, trasformandosi così in undi immagini e ...