F1, il comunicato della Ferrari: “La power unit di Charles Leclerc sarà valutata quest’oggi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono ore molto frenetiche in Ferrari per capire quali siano i motivi che hanno portato ai ritiri delle due F1-75 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz nel corso del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku le due Rosse sono state fermate da problemi di affidabilità e in vista dell’imminente weekend di Montreal (Canada) ci sono delle decisioni da prendere. Stando a quanto riportato ieri da Motorsport.com, sia il motore endotermico che il turbo compressore della monoposto di Leclerc non sono recuperabili e quindi la scuderia di Maranello per non andare in penalità potrebbe usare il turbo della power unit n.1, mentre potrà usare l’ICE n.3. E’ certo però che nella prosecuzione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono ore molto frenetiche inper capire quali siano i motivi che hanno portato ai ritiri delle due F1-75 del monegascoe dello spagnolo Carlos Sainz nel corso del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku le due Rosse sono state fermate da problemi di affidabilità e in vista dell’imminente weekend di Montreal (Canada) ci sono delle decisioni da prendere. Stando a quanto riportato ieri da Motorsport.com, sia il motore endotermico che il turbo compressoremonoposto dinon sono recuperabili e quindi la scuderia di Maranello per non andare in penalità potrebbe usare il turbon.1, mentre potrà usare l’ICE n.3. E’ certo però che nella prosecuzione ...

