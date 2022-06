Bambina uccisa a Catania | l’eventuale partecipazione al delitto di altre persone e gli altri punti oscuri della vicenda

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - francescocosta : Oggi su Morning: gli sconfitti che dettano condizioni; perché si parla meno della guerra in Ucraina; la bambina ucc… - Luxgraph : Bambina uccisa a Catania, l’eventuale partecipazione al delitto di altre persone e gli altri punti oscuri della vic… - qnazionale : Elena Del Pozzo uccisa dalla madre, la ricostruzione del delitto - blogsicilia : #notizie #sicilia Bambina uccisa a coltellate, Mascalucia piange la piccola Elena, attesa per l'autopsia -… -

La morte di Elena Del Pozzo , ladi quasi 5 annida sua madre , ha sconvolto l'intera comunità di Mascalucia, dove le due abitavano, e l'Italia. Al momento non è chiaro il movente che ha spinto la donna a un gesto così ...di Alfio Sciacca Il punto del comandante dei carabinieri Salvatore Mancuso: "A breve inizieranno gli accertamenti nell'appartamento". L'avvocato di Martina Patti: "La signora ha detto di averla ...E’ previsto un nuovo appello da parte dei genitori di Angela Celentano nella puntata del programma di Federica Sciarelli di questa sera, mercoledì 15 giugno, come annunciato dal promo in onda su Rai3, ...Due ore dopo averla uccisa, ha raccontato del finto rapimento al padre. Secondo i colleghi della facoltà di infermieristica, Martina Patti si era sempre dichiarata una mamma orgogliosa e mostrava a ...