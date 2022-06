AEW | voti di metà anno

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Siamo arrivati a giugno ed è tempo di bilanci per una compagnia. Sei mesi sono passati, altri sei sono in arrivo, bisognerà capire cosa regalerà soprattutto l’estate in vista dell’autunno. Certamente la AEW non sta passando da qualche tempo un buon momento: non mancano i bei match, ma a livello di scrittura ci sono stati diversi passi indietro che hreso gli show e le storyline talvolta piatte, poco interessanti. C’è tempo per rifarsi, c’è un bel ppv di mezzo che arriva a fine mese e poi tanto altro da raccontare. Proverò a dare le mie indicazioni sulle solite categorie che trovate a finesu Zona Wrestling. Pronti? Andiamo pure! Most Improved Star: Wardlow Grazie probabilmente all’unica vera storyline ben scritta di questi mesi, Wardlow è sbocciato letteralmente. Un po’ Batista e un po’ Goldberg, ha ricevuto una narrativa ...