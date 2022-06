Un referendum inutile | costoso e prevedibile nell’esito

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 14 giugno 2022) 400milioni di euro gettati per una consultazionecon urne semivuote. Questo mentre in alcuni Comuni per risparmiare si Pensa di spegnere i condizionatori con temperature oltre i 30 gradi. Quella del 12 giugno 2022 è stata la consultazione referendaria con meno votanti della storia politica italiana: 20,9%. Un fatto ampiamentee, senza le diverse consultazioni amministrative, che hanno interessato nove milioni di elettori, il risultato sarebbe stato forse sotto al 10% di partecipazione. Ieri ha votato un italiano su cinque. Ovviamente hanno vinto i sì. Ma era evidente che per il No facesse gioco forza anche l’astensione. Lo spirito della nostra Costituzione è giustamente per la partecipazione. Ma è evidente che cinque quesiti referendari, su questioni quanto mai complesse, con interrogativi poco chiari e poco ...