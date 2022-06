Serena Williams annuncia a sorpresa: 'A Wimbledon ci sarò'. La campionessa torna in campo dopo un anno (Di martedì 14 giugno 2022) Serena Williams ha annunciato il suo ritorno in campo, sull'erba di Wimbledon. Con un post su Instagram, l'ex n.1 del mondo ha confermato che prenderà parte al prossimo torneo londinese, in programma ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022)hato il suo ritorno in, sull'erba di. Con un post su Instagram, l'ex n.1 del mondo ha confermato che prenderà parte al prossimo torneo londinese, in programma ...

Pubblicità

maricaconlac__ : RT @WeAreTennisITA: Ritornerà Serena Williams! Conferma la partecipazione alla prossima edizione di Wimbledon. L’americana non disputa una… - maricaconlac__ : RT @SkySport: Tennis, Serena Williams annuncia il ritorno a Wimbledon 2022 dopo 1 anno di assenza #SkySport #SkyTennis #SerenaWilliams #Wim… - Sport_Fair : #SerenaWilliams torna in campo La statunitense in gara a #Wimbledon - Gazzetta_it : L’erba chiama: #SerenaWilliams giocherà a Eastbourne e Wimbledon con una wild card - Ticinonline : Chi si rivede a Wimbledon: ci saranno anche Stan e Serena -