Palmeri | “Manchester City pensa a Fabian | ma non vuole trattare con De Laurentiis”

(Di martedì 14 giugno 2022) IlsuRuiz, secondo il giornalista Tancredi, il club inglese nontratta con DeRuiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Il centrocampista andaluso è legato al club azzurro fino al giugno 2023.ha detto no alle offerte presentate da Giuntoli e De. Per il club partenopeo si profila all’orizzonte un nuovo caso Milik. Il Napoli ha solo due opzioni: rinnovare oppure cederlo al miglior offerente. Molti sono i club interessati aRuiz , il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e alcuni club della premier come il. Il giornalista Tancredinel corso della trasmissione ...

Il riferimento del cronista è sicuramente a Jorginho, calciatore trattato dal City, ma poi andato al Chelsea Il calciatore ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo presentate da Aurelio De Laurentiis ...