Confermare ergastoli a 4 imputati e un nuovo processo d'appello per Tutino": le richieste al processo sulla strage di Capaci (Di martedì 14 giugno 2022) Confermare gli ergastoli per Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. E poi processare di nuovo in secondo grado Vittorio Tutino. Sono le richieste avanzate dalla sostituto procuratore generale di Cassazione, Lelia Cardia, ai giudici della seconda sezione penale. Gli ermellini si sono ritirati in camera di consiglio nel pomeriggio ed entro la serata emetteranno la sentenza del processo battezzato Capaci-bis. I supremi giudici sono chiamati a decidere se Confermare o meno la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020, che ha condannato alla pena più alta Madonia, Pizzo, Lo Nigro e Tinnirello e ha assolto Tutino.

