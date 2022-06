Bollo auto | puoi pagare meno di 150 euro | basta poco

(Di martedì 14 giugno 2022) Un’informazione che potrà far piacere a molti: si potràildi 150, questo il caso Acquistare un’è il sogno di molti, soprattutto prima del compimento dei 18 anni. Un desiderio che si cerca in tutti i modi di poter avverare. Poi però la realtà è rappresentata dal fatto, non L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ZampiniMichele : @valerio7788 @dottorbarbieri Ci sono centinaia di obblighi che non rispettiamo, soste , semafori , sensi unici , ve… - Incredula67 : @MMaXXprIIme Io non ho pagato il bollo auto negli ultimi 3 anni e se li sono presi dal cc… - AllertApc : RT @LuceverdeRadio: ??#Italia - Patenti e bollo auto ??Terminato lo stato di emergenza con stop delle proroghe sulle scadenze ?Le prorogh… - LuceverdeMilano : ??#Italia - Patenti e bollo auto ??Terminato lo stato di emergenza con stop delle proroghe sulle scadenze ?Prorog… - LuceverdeRadio : ??#Italia - Patenti e bollo auto ??Terminato lo stato di emergenza con stop delle proroghe sulle scadenze ?Le pro… -

... la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per comprare la macchina; l'IVA agevolata, quindi al 4%, invece di quella ordinaria del 22%; l' esenzione dal pagamento dele dall'...Difficilmente la multa potrà essere immediatamente contestata se l'è in corsa. Verrà quindi ...un contributo unificato che va da un minimo di 43 a un massimo di 168 euro oltre una marca da...Un’informazione che potrà far piacere a molti: si potrà pagare il bollo auto meno di 150 euro, questo il caso Acquistare un’auto è il sogno di molti, soprattutto prima del compimento dei 18 anni. Un ...Rinnovo bollo e patente con una app per ridurre code e tempi d’attesa. EasyPol consente di gestire in maniera facile i principali documenti automobilistici.