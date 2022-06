Van Basten: «Messi non è uno che va in guerra per te, Maradona ha sempre avuto più personalità» (Di lunedì 13 giugno 2022) Marco Van Basten ha rilasciato un’intervista a France Football in cui parla anche di Maradona. «Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Cruyff è stato sempre il mio esempio. Da bambino volevo essere come lui. Ho avuto la possibilità di giocare con lui, contro di lui, di essere suo amico. Mi manca. Anche Pelé e Maradona sono stati ugualmente incredibili. Devo dire che anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra. Non dimentico nemmeno Ronaldo, Platini o Zidane». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Marco Vanha rilasciato un’intervista a France Football in cui parla anche di. «Pelé,e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Cruyff è statoil mio esempio. Da bambino volevo essere come lui. Hola possibilità di giocare con lui, contro di lui, di essere suo amico. Mi manca. Anche Pelé esono stati ugualmente incredibili. Devo dire che ancheè un giocatore magnifico, mahapiùin una squadra.non è quello che si mette davanti per andare in. Non dimentico nemmeno Ronaldo, Platini o Zidane». L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Van Basten: «Messi non è uno che va in guerra per te, Maradona ha sempre avuto più personalità» A France Football:… - ledicoladelsud : Van Basten boccia Messi: “Giocatore magnifico ma senza personalità” - fisco24_info : Van Basten boccia Messi: 'Giocatore magnifico ma senza personalità': (Adnkronos) - 'I tre più grandi giocatori dell… - TV7Benevento : Van Basten boccia Messi: 'Giocatore magnifico ma senza personalità' - - TV7Benevento : Calcio: Van Basten boccia Messi, 'giocatore magnifico ma senza personalità' - -