Travolto dall’auto del papà | muore un bimbo di 2 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 giugno 2022) Undi soli 2è statodel, nella tarda serata di ieri a Messina. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il padre era scesoper aprire il garage quando uno degli altri figli rimasti in auto ha inavvertitamente mosso la leva del cambio facendo muovere l’auto che avrebbeil piccolo che, in quel momento, si trovava proprio dietro la macchina. I soccorsi sono arrivati in breve, purtroppo però, per il piccino non c’era già più nulla da fare. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal ...