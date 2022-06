Torricelli: «Gatti alla Juve? Alcuni giocatori hanno un destino già scritto» (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le parole dell’ex difensore bianconero A La Gazzetta dello Sport, Moreno Torricelli ha parlato così di Federico Gatti. DEBUTTO IN NAZIONALE – «Lui ha fatto tutte le tappe. La C, la B. Il mio è stato un salto quadruplo. A me servirono quattro stagioni di Juve, ma erano altri tempi. Ho visto la partita con l’Inghilterra, mi è piaciuto molto. Se debutti così in azzurro, senza neanche aver mai giocato in Serie A, significa non solo che hai qualità, ma anche personalità e forse un pizzico di sana incoscienza». Gatti alla Juve – «Dipende tutto da lui. La Juve ha perso Chiellini e se Gatti in estate convince Allegri, un posto in rosa potrebbe essere liberato da lui». DAI DILETTANTI alla Juve – «Basta avere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le parole dell’ex difensore bianconero A La Gazzetta dello Sport, Morenoha parlato così di Federico. DEBUTTO IN NAZIONALE – «Lui ha fatto tutte le tappe. La C, la B. Il mio è stato un salto quadruplo. A me servirono quattro stagioni di, ma erano altri tempi. Ho visto la partita con l’Inghilterra, mi è piaciuto molto. Se debutti così in azzurro, senza neanche aver mai giocato in Serie A, significa non solo che hai qualità, ma anche personalità e forse un pizzico di sana incoscienza».– «Dipende tutto da lui. Laha perso Chiellini e sein estate convince Allegri, un posto in rosa potrebbe essere liberato da lui». DAI DILETTANTI– «Basta avere ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Torricelli esalta Gatti: “Se giochi così in Nazionale, hai qualità e personalità” #Juventus #Juve #Allegri #Vla… - TuttoJuve24 : Juventus, Torricelli esalta Gatti: “Se giochi così in Nazionale, hai qualità e personalità” #Juventus #Juve… - LittlePuskas : @coorr88 @Camp19nes @capuanogio Vedi, io Gatti non l'ho paragonato a nessuno, figurati al grande Tedesco. Infatti h… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista a Torricelli, che consiglia Gatti: “Stia più sereno la domenica che in settimana” #juve - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Intervista Torricelli: 'Gatti, stai sereno la domenica' #Juve #Juventus -