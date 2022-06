Scoperta vulnerabilità nel lettore Blu-ray Disc di PlayStation 4 e 5 Permette di eseguire codice custom

(Di lunedì 13 giugno 2022) Alla conferenza Hardwear.io è stato annunciato un metodo per superare i controlli di sicurezza del sistema operativo diedprogrammi non certificati sulle console PS4 e PS5 e forse persino PS3....

Digital_Day : Un ricercatore di Google ha trovato il modo di fare il jailbreak di PS5 e PS4 con un disco Blu-ray - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Energie Rinnovabili, Swascan: scoperta vulnerabilità cyber sui sistemi di controllo del fotovoltaico: Roma. La strada per… - reportdifesa : Energie Rinnovabili, Swascan: scoperta vulnerabilità cyber sui sistemi di controllo del fotovoltaico: Roma. La stra… - pejoneresearch : Scoperta vulnerabilità nel modem dei chip UNISOC Motorola -

A rendere ancora più difficile la situazione vi è il fatto che laè hardware : ciò ... Anche se Apple ha affermato che PACMAN non è un rischio nell'immediato, questaha ...Apple ha comunicato che lanel chip M1 non rappresenta un rischio immediato per gli utenti, se vengono installati gli aggiornamenti di sicurezza (un buon antivirus aggiunge un ulteriore livello di ...