Le batterie delle auto elettriche andranno riciclate | ma in Europa ignoriamo il problema

(Di lunedì 13 giugno 2022) La diffusioneinviaggia a una velocità diversa – decisamente più sostenuta – rispetto ai progressi in termini di smaltimento, riciclo e riusoagli ioni di litio. Lo stop alla venditae dei furgoni a diesel e benzina entro il 2035, che per diventare definitivo avrà bisogno di una conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea, darà un’ulteriore spinta a un mercato già in crescita e che non può (e non potrà) fare spallucce di fronte alle sfide ambientali del nostro tempo. Sono emblematiche, in questo senso, le dichiarazioni di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, a CorriereTV nel febbraio 2022: «C’è tutto un processo di seconda vita, e poi di smaltimento, che va progettato ...