«Il software di intelligenza artificiale ha preso coscienza»: ingegnere di Google sospeso dall'azienda (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ingegnere di Google è stato sospeso per aver sostenuto che il chatbot dell'azienda di Mountain View è diventato senziente. «Se non sapessi di cosa si tratta, direi che è un bambino di 7-8 anni che si intende di fisica», ha dichiarato al Washigton Post Blake Lemoine, laureato in Scienze Informatiche e Scienze Cognitive. Parlando con LaMDA (Modello Linguistico per applicazioni di Dialogo, così si chiama il chatbot), Lemoine ha notato che il software iniziava a fare riferimento ai suoi diritti e alla sua personalità. L'ingegnere, che a Google lavora come supervisore dell'etica dell'intelligenza artificiale, ha portato le sue preoccupazioni ai vice presidenti della compagnia Blaise Aguera y Arcas e Jen Gennai. Lunedì 6 giugno, Lemoine è stato ...

