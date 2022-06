I referendum agitano i grillini Battelli contro il vice di Conte | “Non ritirare le schede non è da M5s”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Giustizialismo e democrazia diretta. Per il M5s è praticamente il binomio originario. E dunque non c’è da stupirsi se i- che della democrazia diretta sono lo strumento principe, quello previsto dalla Costituzione - sui cinque quesiti ultra garantisti sulla giustizia mandi in corto circuito il Movimento: la democrazia diretta vale anche se rischia di depotenziare i beniamini di un tempo, i magistrati? Questa mattina il paradosso è precipitato in un’intervista pubblicata su La Stampa. A parlare è Mario Turco,presidente del M5s (per ironia della sorte quasi omonimo di Maurizio Turco, radicale e promotore deiinsieme al segretario della Lega Matteo Salvini). Turco, che ha votato a Taranto per scegliere il nuovo sindaco, suiammette di non avere “neppure ritirato le ...

'Mi stupisco che i vertici del M5s, che ha fatto della democrazia diretta un punto centrale, si vantino di non aver ritirato neanche le schede dei referendum. La democrazia è informare, votare, partecipare'.