Giffoni Dream Team 2022: aperta la call per talenti under 30 (Di lunedì 13 giugno 2022) Intuito, creatività, visione, estro, propensione al lavoro di squadra e disponibilità al confronto, in poche parole voglia di mettersi in gioco e realizzare le proprie ambizioni acquisendo nuove competenze da aggiungere al proprio bagaglio culturale, professionale e formativo sviluppato negli anni. Sono queste le caratteristiche necessarie per entrare a far parte del Dream Team di Giffoni Innovation Hub che, ogni anno, seleziona promettenti under 30 e scommette sul loro talento offrendogli la possibilità di essere protagonisti del cambiamento. Lontano da categorie precostituite, ai 'Dreamers' anche quest'anno verrà assegnato il compito di proporre nuovi paradigmi per approcciarsi agli inevitabili cambiamenti in fatto di digitalizzazione, ambiente, economia e nuove professioni e generare un impatto ...

