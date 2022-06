Gaia Gozzi | minigonna e autoreggenti web in tilt | Il reggiseno dov’è?

Leggi su chemusica

(Di lunedì 13 giugno 2022) La foto diha mandato i fan in: l’avete vista con la mini gonna e le calze? I fan sono esplosi nei commenti. La giovane cantante continua a far parlare di sé non solo per le sue splendide canzoni ma anche per la sua irriverente personalità. Ma avete visto cosa è L'articoloweb inIl? chemusica.it.