Chiellini va al Los Angeles Fc | ' Ho bisogno di un' esperienza all' estero' - Sport - Calcio - quotidiano net

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Giorgione Chiellini è un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, come riportato da @FabrizioRomano. Produt… - DiMarzio : .@LAFC, ufficiale l'ingaggio di @chiellini - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Giorgio Chiellini vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore del Los Angeles FC ?????? - _Eer45_ : RT @ActuFoot_: ?? OFFICIEL ! Giorgio Chiellini signe au Los Angeles FC ! ???? ?? @chiellini - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@LAFC, ufficiale l'ingaggio di @chiellini -

A darne l'annuncio è stato anche John Thorrington , co - presidente e direttore generale deiAngeles FC : "Giorgioè uno di noi fino al termine della stagione 2023, per il nostro club è ...... dopo l'addio alla Juventus , Giorgioripartirà dagli Stati Uniti. Il difensore ha già svuotato l'armadietto alla Continassa e nelle prossime ore sarà ufficializzato dalAngeles Fc , ...C'è nuova stella a Los Angeles. No, non è LeBron James e nemmeno Alessandro Del Piero: si tratta di Giorgio Chiellini che, dopo aver salutato la Juventus e la Nazionale, ha annunciato la nuova ...Dopo l'ultima avventura prima del ritiro, il difensore ex Juve farà il dirigente: "Ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi" ...