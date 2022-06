Chiellini è un giocatore del Los Angeles FC: ora è UFFICIALE. Il comunicato (Di lunedì 13 giugno 2022) Chiellini al Los Angeles FC, è UFFICIALE. Il difensore continua la propria carriera agonistica trasferendosi negli Stati Uniti Dopo l’annuncio di Chiellini, è arrivato anche il comunicato UFFICIALE del Los Angeles FC: il difensore ripartirà dalla MLS. comunicato – «LAFC ha annunciato oggi di aver ingaggiato il leggendario difensore italiano Giorgio Chiellini per un contratto con Targeted Allocation Money (TAM) fino al 2023. Chiellini occuperà una posizione nella squadra internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 ed il certificato di trasferimento internazionale (ITC). Chiellini, 37 anni, arriva al LAFC dalla Juventus FC, squadra di Serie A italiana, dove ha trascorso 17 anni conducendo il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)al LosFC, è. Il difensore continua la propria carriera agonistica trasferendosi negli Stati Uniti Dopo l’annuncio di, è arrivato anche ildel LosFC: il difensore ripartirà dalla MLS.– «LAFC ha annunciato oggi di aver ingaggiato il leggendario difensore italiano Giorgioper un contratto con Targeted Allocation Money (TAM) fino al 2023.occuperà una posizione nella squadra internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 ed il certificato di trasferimento internazionale (ITC)., 37 anni, arriva al LAFC dalla Juventus FC, squadra di Serie A italiana, dove ha trascorso 17 anni conducendo il ...

