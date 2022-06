Calciomercato Milan | la decisione sul futuro d Brahim Diaz!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un altro anno per crescere e diventare grandi. Una linea, quella adottata dal, che ha già funzionato nella stagione appena trascorsa, con Tonali e Leao, portando i rossoneri alla conquista dello Scudetto. Rimane, a sorpresa,Diaz. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, ildovrebbe infatti rispettare l’accordo sul prestito biennale con il Real Madrid, rimandando, dunque, lasuldel giovane spagnolo al prossimo anno.DiazReal Madrid Dopo una stagione piuttosto deludente, costellata da prestazioni spesso non all’altezza, le sorti di Diaz sembravano essere già scritte. Si ipotizzava che lo spagnolo potesse tornare subito in Liga, già durante questa sessione di mercato, soprattutto visti i numerosi giocatori ...