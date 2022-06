Squid Game sta tornando, il primo teaser della seconda stagione (con un messaggio del regista) – Il Video (Di domenica 12 giugno 2022) La seconda stagione di Squid Game sembra essere vicina: la serie sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, i cui primi episodi hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno mondiale, starebbe «tornando», secondo quanto ha annunciato Netflix su Twitter. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma Dong-hyuk ha preannunciato che i temi al centro della stagione in arrivo saranno «polarizzazione politica, divisioni culturali e sociali, emergenza climatica». June 12, 2022 Accanto al teaser, è stato pubblicato un messaggio che Hwang Dong-Hyuk ha rivolto ai fan, in cui si leggono alcune anticipazioni: al momento sappiamo per esempio che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun) torneranno ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Ladisembra essere vicina: la serie sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, i cui primi episodi hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno mondiale, starebbe «», secondo quanto ha annunciato Netflix su Twitter. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma Dong-hyuk ha preannunciato che i temi al centroin arrivo saranno «polarizzazione politica, divisioni culturali e sociali, emergenza climatica». June 12, 2022 Accanto al, è stato pubblicato unche Hwang Dong-Hyuk ha rivolto ai fan, in cui si leggono alcune anticipazioni: al momento sappiamo per esempio che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun) torneranno ...

