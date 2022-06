Milano, rom e abusivi: guerra civile, cos'è successo veramente in via Bolla (Di domenica 12 giugno 2022) Tecnicamente si è trattato solo di «legittima difesa». Perché se sei uno dei pochi inquilini italiani di uno degli alloggi Aler di via Bolla, periferia Nord Ovest di Milano, dove la maggioranza delle case è occupata abusivamente da rom e immigrati dei paesi dell'Est, non puoi fare altro, difenderti. Da tutto: dai ladri di appartamenti, dallo spaccio, dalla legge del più forte, imposta al posto del Codice penale. «Noi ci siamo solo difesi. I rom hanno usato le spranghe e ci hanno lanciato contro i loro bambini per aggredirci», racconta uno dei residenti degli alloggi popolari, dopo la maxi rissa scoppiata ieri l'altro sera tra inquilini e occupanti di etnia rom, dopo l'ennesima provocazione dai parte degli abusivi. Quelle strade sono «roba loro», guai a chiamare la legge, la vendetta arriva implacabilmente. Ma lo scontro in strada ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Tecnicamente si è trattato solo di «legittima difesa». Perché se sei uno dei pochi inquilini italiani di uno degli alloggi Aler di via, periferia Nord Ovest di, dove la maggioranza delle case è occupata abusivamente da rom e immigrati dei paesi dell'Est, non puoi fare altro, difenderti. Da tutto: dai ladri di appartamenti, dallo spaccio, dalla legge del più forte, imposta al posto del Codice penale. «Noi ci siamo solo difesi. I rom hanno usato le spranghe e ci hanno lanciato contro i loro bambini per aggredirci», racconta uno dei residenti degli alloggi popolari, dopo la maxi rissa scoppiata ieri l'altro sera tra inquilini e occupanti di etnia rom, dopo l'ennesima provocazione dai parte degli. Quelle strade sono «roba loro», guai a chiamare la legge, la vendetta arriva implacabilmente. Ma lo scontro in strada ...

TuttoSuMilano : Via Bolla, favela Aler di #Milano: così è nata la battaglia tra gli abitanti nel «campo rom verticale» - CordioliMirco : RT @fratotolo2: Metti una periferia già degradata di #Milano, aggiungici immigrati e rom che occupano le case. Ottieni una bomba sociale.… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Via Bolla, «favela di Milano»: così è nata la battaglia tra gli abitanti nelle palazzine degli abusivi - Atena_101 : Via Bolla, favela Aler di Milano: così è nata la battaglia tra gli abitanti nel «campo rom verticale» @corriere - Honus888 : RT @dariodivico: Giuzzi - Via Bolla, «favela di Milano»: così è nata la battaglia tra gli abitanti nelle palazzine degli abusivi https://t.… -