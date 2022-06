"Draghi a Kiev con Macron e Scholz" (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente del consiglio Mario Draghi potrebbe fare visita a Kiev insieme al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e al presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce la Bild am Sonntag, precisando che i tre leader europei vogliono... Leggi su europa.today (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente del consiglio Mariopotrebbe fare visita ainsieme al cancelliere tedesco, Olaf, e al presidente francese, Emmanuel. Lo riferisce la Bild am Sonntag, precisando che i tre leader europei vogliono...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un raid russo avrebbe colpito anche l'Azot provocando un incendio. Nell'impianto chimico di Severodonetsk… - repubblica : Guerra in Ucraina, media tedeschi: 'Scholz, Macron e Draghi andranno a Kiev prima del G7' - Adnkronos : Visita Scholz-Draghi-Macron a #Kiev prima del summit Ue. #UcrainaRussia - 361_magazine : Ucraina, Draghi, Macron e Scholz presto andranno in visita a Kiev - mariacarla1963 : RT @valy_s: #Scholz ha in programma una visita a #Kiev con #Macron e #Draghi entro giugno. Lo riporta la Bild. -