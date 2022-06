DIRETTA F1 | GP Baku 2022 LIVE | il video del motore di Leclerc in fumo Binotto | “Sicuramente arriverà la penalità”

(Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E’ SUCCESSO ALLE FERRARI: ILDI CHARLESANDATO INMATTIA: “DI SICURO ARRIVERA’ LA PENALITA’, MA NON LA TEMIAMO E NON CI ARRENDIAMO” L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA CHARLES: “FA MALE, L’AFFIDABILITA’ E’ DIVENTATA UN PROBLEMA” CARLOS SAINZ: “SIAMO SORPRESI, MA LA SQUADRA E’ UNITA” LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 14.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.51 Ora sembra tutto nero, bisogna sforzarsi di guardare i lati positivi. Il primo è che mancano ancora 14 gare al termine del Mondiale. Il secondo è ...

Il Gran Premio diè nelle sue mani così come la possibilità di riprendersi la vetta del campionato, che ora vede al comando Max Verstappen. Il GP dell'Azerbaijan però, nasconde mille insidie ...Il GP di Azerbaijan corso fra le strade di Baku viene vinto da Max Verstappen, che conquista la sua ventiquattresima vittoria in carriera ...BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota olandese della Red Bull sfrutta una giornata da incubo per la F ...