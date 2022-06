Crema solare: la applichi nel modo corretto? Controlla bene (Di domenica 12 giugno 2022) Questo è il periodo dell’anno in cui si fa maggiormente uso delle creme solari. Ma sappiamo realmente utilizzarle? La loro qualità e quantità sono fondamentali per la salute della nostra pelle. Proteggersi dai raggi solari è molto importante per la salute della pelle e non solo. Imparare a esporsi al sole con le giuste protezioni, ma dobbiamo anche capire quando, dove e quanto utilizzare le creme solari che ci proteggono. Crema solare, la applichi nel modo corretto? (pixabay.com) Spesso l’utilizzo delle creme solari avviene in modo molto superficiale. Poniamo sul nostro corpo esposto al sole o poca quantità oppure di rado ci rendiamo conto che dobbiamo proteggere il nostro corpo da possibili danni. Il giusto utilizzo delle creme solari Si dimenticano spesso ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 giugno 2022) Questo è il periodo dell’anno in cui si fa maggiormente uso delle creme solari. Ma sappiamo realmente utilizzarle? La loro qualità e quantità sono fondamentali per la salute della nostra pelle. Proteggersi dai raggi solari è molto importante per la salute della pelle e non solo. Imparare a esporsi al sole con le giuste protezioni, ma dobbiamo anche capire quando, dove e quanto utilizzare le creme solari che ci proteggono., lanel? (pixabay.com) Spesso l’utilizzo delle creme solari avviene inmolto superficiale. Poniamo sul nostro corpo esposto al sole o poca quantità oppure di rado ci rendiamo conto che dobbiamo proteggere il nostro corpo da possibili danni. Il giusto utilizzo delle creme solari Si dimenticano spesso ...

