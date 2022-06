Amber Heard è stata avvistata mentre prendeva un volo privato, dopo aver detto di non poter pagare Johnny Depp (Di domenica 12 giugno 2022) Amber Heard è stata avvistata mentre prendeva un aereo privato, dopo aver detto tramite il suo avvocato che non è in grado di pagare la somma multimilionaria che deve a Johnny Depp. È passata poco più di una settimana da quando una giuria si è dichiarata in modo schiacciante a favore di Johnny Depp, nel suo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, e l'attrice è stata avvistata mentre scendeva da un aereo privato giorni dopo aver dichiarato, tramite i suoi legali, di non essere in grado ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022)avviun aereotramite il suo avvocato che non è in grado dila somma multimilionaria che deve a. È passata poco più di una settimana da quando una giuria si è dichiarata in modo schiacciante a favore di, nel suo processo per diffamazione contro l'ex moglie, e l'attrice èavviscendeva da un aereogiornidichiarato, tramite i suoi legali, di non essere in grado ...

