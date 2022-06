(Di sabato 11 giugno 2022) I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome diche accoglie i visitatori all'ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. Gli ...

Gli occupanti hanno così sostituito il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera, giallo e blu con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del ......ha stilato una lista di misure e ha preallertato i prefetti di Marco Palombi Guerra in... Pressioni e scontri: vadi Virginia Della Sala di Virginia Della Sala di Virginia Della Sala ... Ucraina: riscritta in russo l'insegna di benvenuto a Mariupol - Europa Lo spunto interessante viene dall'ex cancelliera Angela Merkel, che ha difeso la sua eredità diplomatica, respingendo le accuse secondo cui le sue politiche estera ed economica negli ultimi 16 anni sa ...I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome di Mariupol che accoglie i visitatori all'ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. (ANSA) ...