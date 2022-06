Roger Balduino e Beatriz di nuovo insieme dopo l’Isola? L’indizio social

(Di sabato 11 giugno 2022)Marino stanno dio non si sono mai lasciati? Pareri discordanti sul web e poi arrivaha dovuto lasciare l’Honduras a causa di un problema alla caviglia e per subire una piccola operazione. Per lui l’avventura aldei Famosi si è quindi conclusa ma pare non la storia con la sua ex. Se duranteaveva avuto una liaison con la modella Estefania chel’intervento die il suo arrivo in Honduras ha lasciatoche si è mostrato confuso e ancora preso dalla sua ex, adesso sembrerebbe che i due ci stiano riprovando...

Pubblicità

blogtivvu : Roger Balduino e Beatriz Marino sono tornati insieme? Spunta una “prova” dopo l’Isola - IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino è tornato con l’ex Beatriz Marino? I fan hanno notato che… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Roger Balduino si è operato, la caviglia non c'entra - infoitcultura : Roger Balduino: 'ecco perchè ho dovuto abbandonare 'L'Isola Dei Famosi' - 361magazine - zazoomblog : Roger Balduino: “ecco perchè ho dovuto abbandonare “L’Isola Dei Famosi” - #Roger #Balduino: #“ecco #perchè -

...essere stato visto in compagnia della sua ex fidanzata Beatriz Marino dopo che la ragazza aveva fatto parlare di sé per essere stata inviata in Honduras per chiarire la relazione con. ...Estefania Bernal è una delle protagoniste di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Chiuso il capitolo, che è stato costretto a lasciare il gioco per motivi di salute , la naufraga sembra aver instaurato un bel rapporto di amicizia con Mercedesz Henger . La confessione di Estefania ...Roger Balduino e Beatriz Marino stanno di nuovo insieme o non si sono mai lasciati Pareri discordanti sul web e poi arriva l’indizio social Roger Balduino ha dovuto lasciare l’Honduras a causa di un ...Roger Balduino e Beatriz Marino sono tornati insieme dopo l’Isola dei Famosi Il modello ha dovuto abbandonare l’Honduras dopo essersi infortunato alla caviglia e anche per un problema di emorroidi ...