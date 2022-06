Mancini | «Dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 giugno 2022) Le parole del CT Robertodopo il pareggio contro l’Inghilterra: «Nel primo tempo tre occasioni che nonsbagliare» Intervistato da Rai Sport, Robertoha parlato al termine del pareggio tra Italia e Inghilterra. Di seguito le sue parole. OCCASIONI – «Abbiamo avuto occasioni clamorose nel complesso siamo stati bravi. Non era semplice,: nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non diobbiamo sbagliare». GATTI – «Federico era un po’ teso, ma ha fatto bene, proprio come Esposito. Gnonto ha dato vivacità». L'articolo proviene da Calcio News 24.