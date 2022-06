Giro di Svizzera 2022: percorso, start list e in tv (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 12 al 19 giugno si terrà l’85esima edizione del Giro di Svizzera 2022. La corsa elvetica, che si articolerà in 8 tappe, tra cui una cronometro individuale, fa da antipasto al Tour de France. Lo scorso anno a trionfare è stato Richard Carapaz che quest’anno non sarà presente.Scopriamo tappe e partecipanti. Giro di Svizzera 2022: quali sono le tappe? Il percorso, dedicato quasi esclusivamente gli scalatori, comprende le seguenti 8 tappe: Tappa 1(12/06): Kusnacht-Kusnacht(178 km) Tappa 2(13/06): Kusnacht-Aesch(199 km) Tappa 3(14/06): Aesch-Grenchen(177 km) Tappa 4(15/06): Grenchen-Grenchen(191 km) Tappa 5(16/06): Ambri-Novazzano(193 km) Tappa 6(17/06): Locarno-Moosalp(180 km) Tappa 7(18/06): Ambri-Malbun Tappa 8(19/06): Vaduz-Vaduz(25,6 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 12 al 19 giugno si terrà l’85esima edizione deldi. La corsa elvetica, che si articolerà in 8 tappe, tra cui una cronometro individuale, fa da antipasto al Tour de France. Lo scorso anno a trionfare è stato Richard Carapaz che quest’anno non sarà presente.Scopriamo tappe e partecipanti.di: quali sono le tappe? Il, dedicato quasi esclusivamente gli scalatori, comprende le seguenti 8 tappe: Tappa 1(12/06): Kusnacht-Kusnacht(178 km) Tappa 2(13/06): Kusnacht-Aesch(199 km) Tappa 3(14/06): Aesch-Grenchen(177 km) Tappa 4(15/06): Grenchen-Grenchen(191 km) Tappa 5(16/06): Ambri-Novazzano(193 km) Tappa 6(17/06): Locarno-Moosalp(180 km) Tappa 7(18/06): Ambri-Malbun Tappa 8(19/06): Vaduz-Vaduz(25,6 ...

SpazioCiclismo : Non mancheranno i grandi nomi al via del #TourdeSuisse2022: scopriamo chi sono i favoriti alla corsa elvetica, in p… - sciareneve : RT @MTBiit: Vlasov, Evenepoel e una super Ineos: i favoriti del Giro di Svizzera n° 85 al via domenica #roadbike #11Giugno - MTBiit : Vlasov, Evenepoel e una super Ineos: i favoriti del Giro di Svizzera n° 85 al via domenica #roadbike #11Giugno - massimi89529615 : @Vitality1978 In Svizzera l ho avuta ora vado a Lignano Sabbiadoro per fare il cameriere ma poi giro a cura non in… - newsfresche : RT @OA_Sport: Giro di Svizzera 2022, tutti gli italiani in gara. 18 azzurri al via, c’è Pozzovivo per la classifica generale -