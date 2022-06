Famiglia all’incontrario, la sit-com degli Arteteca su Rai 2 (Di sabato 11 giugno 2022) Gli Arteteca protagonisti di una sit-com? Ebbene sì: il duo comico formato da Enzo Iupparello e Monica Lima, lanciato da Made in Sud, sono al centro di Famiglia all’incontrario, in onda da sabato 11 giugno 2022, alle 16:25 (e dalla settimana successiva alle 15:10) su Raidue, ma già interamente disponibile su RaiPlay. In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, in onda ogni sabato pomeriggio fino al 2 luglio. Famiglia all’incontrario, la trama Enzo (Iupparello) e Monica (Lima) sono da poco sposati e genitori della piccola Sara (Iupparello, figlia della coppia anche nella realtà). Quando entrambi perdono il lavoro, la loro situazione cambia. Ma Monica, la più intraprendente, non molla, decisa a rilevare un’attività di estetista. In casa, i tre vivono con Ciro (Ciro Ceruti), fratello di Monica e ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 11 giugno 2022) Gliprotagonisti di una sit-com? Ebbene sì: il duo comico formato da Enzo Iupparello e Monica Lima, lanciato da Made in Sud, sono al centro di, in onda da sabato 11 giugno 2022, alle 16:25 (e dalla settimana successiva alle 15:10) su Raidue, ma già interamente disponibile su RaiPlay. In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, in onda ogni sabato pomeriggio fino al 2 luglio., la trama Enzo (Iupparello) e Monica (Lima) sono da poco sposati e genitori della piccola Sara (Iupparello, figlia della coppia anche nella realtà). Quando entrambi perdono il lavoro, la loro situazione cambia. Ma Monica, la più intraprendente, non molla, decisa a rilevare un’attività di estetista. In casa, i tre vivono con Ciro (Ciro Ceruti), fratello di Monica e ...

