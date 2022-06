“Estate in diretta”, Roberta Capua si emoziona in diretta: cos’è successo (Di sabato 11 giugno 2022) Estate in diretta è la versione estiva de La Vita in diretta, il programma di infotainment pomeridiano in onda su Rai 1. Anche nel corso di questa undicesima edizione il rotocalco si porrà l’obiettivo di raccontare l’Estate degli italiani. In studio, come sempre, sono presenti presenti volti noti e popolari che prendono parte ai vari talk show durante i quali vengono commentati notizie e avvenimenti: dalla cronaca al gossip. Nel corso della puntata di ieri, 10 Giugno 2022, di Estate in diretta Roberta Capua ha ospitato Natasha Stefanenko e nel ricordare la sua carriera sono apparsi in video dei filmati con Fabrizio Frizzi. La padrona di casa si è emozionata. Vediamo nel dettaglio ... Leggi su tvzap (Di sabato 11 giugno 2022)inè la versione estiva de La Vita in, il programma di infotainment pomeridiano in onda su Rai 1. Anche nel corso di questa undicesima edizione il rotocalco si porrà l’obiettivo di raccontare l’degli italiani. In studio, come sempre, sono presenti presenti volti noti e popolari che prendono parte ai vari talk show durante i quali vengono commentati notizie e avvenimenti: dalla cronaca al gossip. Nel corso della puntata di ieri, 10 Giugno 2022, diinha ospitato Natasha Stefanenko e nel ricordare la sua carriera sono apparsi in video dei filmati con Fabrizio Frizzi. La padrona di casa si èta. Vediamo nel dettaglio ...

Pubblicità

CIAfra73 : RT @MauryKostanzo: Farà sempre sorridere il fatto che tolsero la Cuccarini da La vita in diretta perché non giornalista, così da optare per… - pascalpanico : RT @MauryKostanzo: Farà sempre sorridere il fatto che tolsero la Cuccarini da La vita in diretta perché non giornalista, così da optare per… - Noalarmsilent : RT @sponzfest: L’#Anteprima Sponz Fest approda in Romagna! Venerdì 8 e sabato 9 luglio è in programma a Sogliano al Rubicone l'apertura di… - BayanSimona : Copiti per l'estate ??: Rewatch: #siyahbeyazask #Ask101 #yargi E nelle pause dare uno sguardo alle dizi estive....… - SasyPanza : @Uther_Raffaele Peccato. Allora per l'estate facciamo una diretta streaming. Da Raf mangia e impara!!!! ???? -