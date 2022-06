Bergamo Pride, in 3mila sfilano per i diritti Lgbt: la città torna a vestirsi di arcobaleno (Di sabato 11 giugno 2022) Bergamo. Si muovono a tempo di musica: colorati, sorridenti, gioiosi. Ma quel che si respira stando in mezzo al corteo, è soprattutto una grande voglia di libertà. Contagiosa. Sono almeno 3 mila le persone che sabato pomeriggio, 11 giugno, hanno preso parte al Bergamo Pride, un numero destinato ad aumentare con il prosieguo della manifestazione, in Bergamasca diventata molto più di una semplice parata dell’orgoglio gay. Patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Bergamo, prevede interventi che toccano i temi dell’inclusione in generale, non solo quelli più cari alla comunità Lgbtqi. Il corteo sta percorrendo le arterie principali del centro cittadino, per arrivare in piazza Vittorio Veneto, dove sono previsti interventi di padrini e ospiti. Finito il corteo di rivendicazione, ci si sposterà all’Edoné ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022). Si muovono a tempo di musica: colorati, sorridenti, gioiosi. Ma quel che si respira stando in mezzo al corteo, è soprattutto una grande voglia di libertà. Contagiosa. Sono almeno 3 mila le persone che sabato pomeriggio, 11 giugno, hanno preso parte al, un numero destinato ad aumentare con il prosieguo della manifestazione, in Bergamasca diventata molto più di una semplice parata dell’orgoglio gay. Patrocinata dal Comune e dalla Provincia di, prevede interventi che toccano i temi dell’inclusione in generale, non solo quelli più cari alla comunitàqi. Il corteo sta percorrendo le arterie principali del centro cittadino, per arrivare in piazza Vittorio Veneto, dove sono previsti interventi di padrini e ospiti. Finito il corteo di rivendicazione, ci si sposterà all’Edoné ...

amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - imgabrielecat : Chi di voi ci sarà oggi al Bergamo Pride? ???????? - usedtodoirony : Qua a Bergamo oggi c'è il pride e io sono chiusa in casa a studiare ma pure fosse che scusa mi inventavo per andarc… - friendly_test : Orgogliosi di partecipare al Bergamo Pride con la nostra postazione per il test e la mostra #40annipositivi.… - orobico72 : Un po' di colore a Bergamo #pride -