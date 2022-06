Un po’ di Milan a LeBron James? Non è proprio così | PM News (Di venerdì 10 giugno 2022) Ma è vero che un po' di Milan appartiene a LeBron James, così come suggerivano 'rumors' dei giorni scorsi dal Messico? Questa è la verità Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Ma è vero che un po' diappartiene acome suggerivano 'rumors' dei giorni scorsi dal Messico? Questa è la verità

Pubblicità

calciomercatoit : ???@sachatavolieri alla CMIT TV: 'Il #Milan sta preparando un'offerta per #DeKetelaere. E' una priorità per lo staff… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Un po' di @acmilan a @KingJames? Non è proprio così | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #LBJ #LeBronJames #LeBron #… - PianetaMilan : Un po' di @acmilan a @KingJames? Non è proprio così | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #LBJ #LeBronJames… - AlesMosca1989 : @TeofiloSteven @86_longo Io non sono un genio ma al NUFC il problema non sono i soldi,la posizione rigida è del gio… - notpedrismo : @Lleida21 per me no, Lazio-roma ciro fa un partitone e fa un assist, Lazio-inter forse un po’ in affanno, Lazio-Juv… -