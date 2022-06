Santa Sofia in 3d: un documentario per valorizzare il sito Unesco (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un documentario inedito dedicato alla chiesa di Santa Sofia, realizzato con l’ausilio di tecniche di ricostruzione in 3D, è stato presentato oggi al pubblico nel Museo del Sannio. L’iniziativa, voluta dall’Accademia di Santa Sofia della direttrice artistica Marcella Parziale, è stata supportata dal punto di vista storico-archeologico dal medievista e docente Marcello Rotili, da Enrico Babilio, professore della Federico II e da Silvana Rapuano ricercatrice di Archeologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il documentario, che dura circa 12 minuti, ricostruisce le fasi storico-archeologico-restaurative della chiesa per offrire a visitatori una documentazione particolare. La ricostruzione dei modelli tridimensionali è stata realizzata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Uninedito dedicato alla chiesa di, realizzato con l’ausilio di tecniche di ricostruzione in 3D, è stato presentato oggi al pubblico nel Museo del Sannio. L’iniziativa, voluta dall’Accademia didella direttrice artistica Marcella Parziale, è stata supportata dal punto di vista storico-archeologico dal medievista e docente Marcello Rotili, da Enrico Babilio, professore della Federico II e da Silvana Rapuano ricercatrice di Archeologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il, che dura circa 12 minuti, ricostruisce le fasi storico-archeologico-restaurative della chiesa per offrire a visitatori una documentazione particolare. La ricostruzione dei modelli tridimensionali è stata realizzata ...

