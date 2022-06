LIVE F1 | GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA | Leclerc vola con gomme medie | Verstappen fermo ai box

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Red Bull si avvicina alla Ferrari di. 2° Sergio Perez a 125 millesimi, 4°a 656. 16.18ci ha riprovato, firmando il record nel T1 ma poi perdendo qualcosa nel resto del giro e tagliando il traguardo in 1’44?0, senza migliorare. 16.16 Uno-due Ferrari! Sainz si mette davanti a Perez e si porta a 468 millesimi dal tempo del compagno di squadra, mentreè 6° dopo il primo giro lanciato. 16.14 Perez si avvicina a 7 decimi dae balza in seconda posizione con la Red Bull a parità di mescola. A breve il primo time-attack di, che si sta lanciando in questo momento. 16.12 Alonsonel T3 con l’Alpine si porta in ...