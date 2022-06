Katia Ricciarelli a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Meloni mi piace, ma non la appoggio. Mi aspettavo un incarico e invece se ne fregano tutti” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Giorgia Meloni? Mi piace, ma non la appoggio perché mi sarei aspettata un riguardo dalla politica, un incarico ufficiale e invece se ne fregano tutti”. Katia Ricciarelli, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 10 giugno alle 22.45 su Nove si definisce “una donna di destra” che ha “sempre votato per Berlusconi” e per Flavio Tosi quando era candidato sindaco di Verona, ma sulla leader di Fratelli d’Italia ha qualche riserva: “Mi piace il suo modo di fare, però non la appoggio per un motivo molto semplice che… Devo dirlo?“, esita il soprano. “Ce lo dica. Siamo alla Confessione!”, la incita il giornalista e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Giorgia? Mi, ma non laperché mi sarei aspettata un riguardo dalla politica, unufficiale ese ne”., ospite de Ladivenerdì 10 giugno alle 22.45 susi definisce “una donna di destra” che ha “sempre votato per Berlusconi” e per Flavio Tosi quando era candidato sindaco di Verona, ma sulla leader di Fratelli d’Italia ha qualche riserva: “Miil suo modo di fare, però non laper un motivo molto semplice che… Devo dirlo?“, esita il soprano. “Ce lo dica. Siamo alla!”, la incita il giornalista e ...

