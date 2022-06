Il no a Mertens, l’ok per Deulofeu e il braccio di ferro con Koulibaly: ecco le alternative per un Napoli esempio di efficienza sul mercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Più lo criticano, più Aurelio De Laurentiis va avanti per la sua strada e, fin qui, non perde colpi nel ridisegnare il Nuovo Napoli della sostenibilità. Il monte ingaggi da abbassare del 30%, i cartellini dei nuovi giocatori e gli stipendi che non devono superare in alcun modo i parametri prefissati. Se, per il momento, Juve, Inter e Milan sono ancora alle chiacchiere, il Napoli è passato ai fatti da un po’ e, per coerenza e lucidità di progetto, vince l’Award delle mosse più astute della settimana sul mercato. NO A Mertens E APERTURA PER Deulofeu Non era facile gestire l’eventuale rinnovo di Mertens, l’idolo del popolo napoletano e il miglior marcatore della storia del club. Un tentativo di gioco al rialzo (4 mln netti più 500 di bonus) chiesto dall’avvocato del belga, subito ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Più lo criticano, più Aurelio De Laurentiis va avanti per la sua strada e, fin qui, non perde colpi nel ridisegnare il Nuovodella sostenibilità. Il monte ingaggi da abbassare del 30%, i cartellini dei nuovi giocatori e gli stipendi che non devono superare in alcun modo i parametri prefissati. Se, per il momento, Juve, Inter e Milan sono ancora alle chiacchiere, ilè passato ai fatti da un po’ e, per coerenza e lucidità di progetto, vince l’Award delle mosse più astute della settimana sul. NO AE APERTURA PERNon era facile gestire l’eventuale rinnovo di, l’idolo del popolo napoletano e il miglior marcatore della storia del club. Un tentativo di gioco al rialzo (4 mln netti più 500 di bonus) chiesto dall’avvocato del belga, subito ...

Pubblicità

serie_a24 : #Il no a Mertens, l’ok per Deulofeu e il braccio di ferro con Koulibaly: ecco le alternative per un Napoli esempio… - Naples___ : @Napoli_Report @AlfredoPedulla Saranno richieste del Mister quelle di Bernardeschi e Delofeu con Ounas e Mertens p… - Cucciolina96251 : RT @1926_cri: E voglio capire Insigne ok già lo sapevamo da mesi e voglio capire Mertens ok l'età, Spalletti lo vede poco vabbè. Ma Koulib… - 1926_cri : E voglio capire Insigne ok già lo sapevamo da mesi e voglio capire Mertens ok l'età, Spalletti lo vede poco vabbè.… - FedericoMarraNA : @MarcoDiMaro Ma ci arrivate che il problema è come lo sostituisci un giocatore? L’inter ha preso Gosens, la juve pr… -