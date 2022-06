Firenze, è morto Giancarlo Sartori. Addio al mitico Afo - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 10 giugno 2022) Giancarlo Sartori detto Afo Più del pennello poté la penna. È la vita, ragazzi. La vita maledetta dei poeti , la bella vita abbracciata all'ultimo bicchiere prima di prendere sonno. Poi si fece danno, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022)detto Afo Più del pennello poté la penna. È la vita, ragazzi. La vita maledetta dei poeti , la bella vita abbracciata all'ultimo bicchiere prima di prendere sonno. Poi si fece danno, ...

Pubblicità

AnnalauraFutura : @1971Mtgz @spighissimo Ma Calamandrei non era anche quel dottore morto misteriosamente nel lago di Bracciano e indi… - corrierefirenze : Incidente a #Poggibonsi: morto un giovane di 24 anni - pegnarol : Quella mezza rovesciata me la ricordo bene, proprio sotto la Curva Ferrovia. Fu il pari contro l'Inter che salvò la… - andtrap : Un nome diventato familiare grazie ai racconti di mio babbo - Piergiulio58 : Frank Atwood, 66 anni, è morto per iniezione letale nella prigione di stato di Firenze per la condanna dell'omicidi… -