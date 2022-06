F1 | Leclerc vola nelle prove libere in Azerbaijan

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dimenticato in fretta il flop di Monaco, Charlessi dimostra subito il più veloce alla conclusione delle due sessioni disul circuito di Baku. Domenica si corre il GP dell’Azerbaigian, il pilota commenta a caldo:”È stata una giornata concreta. La progressione dalla prima alla seconda sessione è significativa e figlia del buon lavoro di squadra”. I tempi sul giro non sono indicativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro liscio, nella 2° sessione di gara. C’è ancora un buon margine di miglioramento, nel complesso il passo gara è sembrato buono. Passo gara, allaAleggia nel team del Cavallino una bella sensazione di aver fatto bene, sulla faccia dei piloti Ferrari c’è un sorriso appena accennato, più intenso dalle parti di Mattia Binotto. Commenta Charles: “Per quanto ...

