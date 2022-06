Classifica FIMI: Fedez-Tananai-Sattei debuttano in vetta nei singoli, Luigi Strangis negli album. Kate Bush diciottesima (Di venerdì 10 giugno 2022) Luigi Strangis Settimana di cambiamenti nelle nelle classifiche FIMI dal 3 al 9 giugno 2022. Nei singoli, Rhove ha dovuto infatti cedere il primato all’insolito trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, mentre tra gli album sale subito in vetta Luigi Strangis. Un esordio più fortunato rispetto alla “collega” di Amici Sissi, che ha già perso tantissime posizioni. Ad una sola settimana dall’uscita, debutta alla numero 1 dei singoli La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguita dall’altra new entry Nostalgia di Blanco. Shakerando di Rhove, in cima per sette chart consecutive, si deve dunque accontentare del terzo posto. Al ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 giugno 2022)Settimana di cambiamenti nelle nelle classifichedal 3 al 9 giugno 2022. Nei, Rhove ha dovuto infatti cedere il primato all’insolito trio formato dae Mara, mentre tra glisale subito in. Un esordio più fortunato rispetto alla “collega” di Amici Sissi, che ha già perso tantissime posizioni. Ad una sola settimana dall’uscita, debutta alla numero 1 deiLa Dolce Vita die Mara, seguita dall’altra new entry Nostalgia di Blanco. Shakerando di Rhove, in cima per sette chart consecutive, si deve dunque accontentare del terzo posto. Al ...

IlContiAndrea : Il vincitore di #Amici21 #LuigiStrangis debutta al primo posto della classifica Album @FIMI_IT - giovannablack75 : RT @Luigiofficialfc: ?? | A una settimana dall'uscita, “Strangis” è primo in classifica FIMI?? Super proud? - Giusy12053168 : RT @suscettibilee: “io non sono mai arrivato primo, né fuori né qui dentro” “siamo primi in classifica fimi con l’album più venduto” https… - MELISSABATTIS20 : RT @bisbilapolemica: luigi è entrato ad amici dicendo di non essere mai arrivato primo in vita sua e ora si sta prendendo tante soddisfazio… - micricosmo : RT @bisbilapolemica: luigi è entrato ad amici dicendo di non essere mai arrivato primo in vita sua e ora si sta prendendo tante soddisfazio… -